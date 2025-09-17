Feuer in der Nacht am Alten Markt im „Gottes Farben & Teufels Handwerk, Wem Halle gehört und wie es sich da wohnt, wie der HFC mit der Randale vom letzten Derby im Kopf zum nächsten Klassiker nach Chemnitz reist: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 17. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Mittwoch

Was machen der HFC, die Saale Bulls, die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt und die anderen Sportler der Stadt?

Und überhaupt: Wer sind die Menschen, die gerade Halle prägen? Egal auf dem Platz, dem Eis oder auf der Platte, egal ob vor oder hinter den Kulissen. Was ist ihre Geschichte?

Und was gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 16. September.

Das ist heute neu in Halle:

7.37 Uhr: Tanzen, singen, osteuropäische Musik genießen? Alles möglich, wenn am 19. September zur ersten Slawischen Nacht im Volkspark Halle eingeladen wird.

Mitsingen unbedingt erwünscht: Die Kapela Polska wird bei der Slawischen Nacht im Volkspark aufspielen. (Foto: Klub Polski)

Was dort genau auf dem Programm steht und woher die Idee kommt, erzählen wir Ihnen hier.

Lesen Sie hier heute von Jonas Nayda: Eine spannende Woche

Hier in Halle schreibt Ihnen heute Jonas Nayda. (Foto: Tobias Büttner)

Arbeiten mit Keramik als Selbsthilfe

7.02 Uhr: Die Frauenselbsthilfe Krebs lädt am Mittwoch, 24. September, um 17 Uhr zu einem besonderen Austauschtreffen ein. Veranstaltungsort ist das „Paint-Your-Style-Geschäft“, Alter Markt 4 in Halle. Im Mittelpunkt stehen der Austausch unter Betroffenen und das Arbeiten mit Keramik.

Die emotionalen Folgen einer Krebserkrankung seien vielfältig und äußerst belastend für Betroffene und deren Angehörige. Die Teilnehmer könnten hier das „Gedankenkarussell“ einmal abstellen und in die künstlerische Vielfalt mit vielen Farben, unterschiedlichen Techniken eintauchen, heißt es in der Ankündigung.

Dabei entstehe ein kleines eigenes Kunstwerk, an dem man lange Freude habe. Für die Materialien werde ein kleiner Obolus fällig. Eingeladen sind Krebsbetroffene, Angehörige und Interessierte herzlich eingeladen. Für eine gute Organisation sei eine Anmeldung bei Heike Naumann unter 0172 53 33 858 erforderlich.

Wohnen in Halle: Wem gehört die Stadt?

6.43 Uhr: Mieten und Kaufen wird in Halle immer teurer - damit folgt die Stadt einem deutschlandweiten Trend.

In Halle-Neustadt gibt es noch bezahlbaren Wohnraum. Das längst nicht mehr überall in der Stadt so. (Symbolbild: dpa)

Die Zahl derjenigen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, bleibt aber hoch. Wie geht das weiter? Das hat uns ein Experte dazu gesagt.

Brand am Alten Markt im „Gottes Farben & Teufels Handwerk“

6.28 Uhr: Es ist eines der beliebtesten Tattoo- und Piercingstudios der Saalestadt. Nun richtet ein Feuer großen Schaden an.

Die Feuerwehr Halle (Saale) war mit einem Großaufgebot am alten Markt im Einsatz. Aus dem Tattoostudio drang dichter Rauch. ((Foto: Marvin Matzulla))

Jetzt fragen sich alle: Was war die Ursache für den Brand in der Nacht zum Mittwoch am Alten Markt im „Gottes Farben & Teufels Handwerk“?

HFC: Es ist Hilflosigkeit spürbar

6.12 Uhr: Welche Konsequenzen zieht der Hallesche FC aus den Vorkommnissen beim Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig? Jetzt hat sich HFC-Präsident Jürgen Fox zur Derby-Randale geäußert.

HFC-Präsident Jürgen Fox zeigte sich von der Randale tief getroffen. (Foto: Imago/Schulz)

Warum er Hilflosigkeit spürt und welche drastische Konsequenz für ihn in Frage kommt, erklären wir Ihnen hier.

Dabei gibt es gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken, denn heute Abend geht es schon weiter - mit dem nächsten Ostklassiker.

Das Auswärtsspiel des HFC in Chemnitz zeigen wir Ihnen hier ab 19 Uhr live.

Und um Randale, Fehlentscheidung und einen verschenkten Sieg dreht sich auch die gerade online gegangene Folge 28 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“:

Was sagen andere zu den OB-Sparplänen?

5.58 Uhr: Was sagt die Politik zu den Sparplänen von Oberbürgermeister Alexander Vogt? Ausgerechnet am Dienstagabend, also einen Tag, nachdem die Pläne bekannt geworden waren, tagte der Finanzausschuss.

Mit seiner Streichliste für den Haushalt hat Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt die Debatte entfacht. (Foto: Jonas Nayda)

Auch wenn der OB selbst nicht dabei war, könnten ihm angesichts der Reaktionen durchaus die Ohren geklungen haben. Soviel sei verraten: Es gab viele kritische Stimmen.