Tanzen, singen, osteuropäische Musik genießen? Alles möglich, wenn am 19. September zur ersten Slawischen Nacht im Volkspark Halle eingeladen wird.

Premiere im Volkspark Halle: Was bei der ersten Slawischen Nacht auf dem Programm steht

Von der Elbe an die Saale: Die Ukrainiens aus Dresden spielen am Freitag im Volkspark Halle.

Halle (Saale)/MZ. - In Leipzig längst eine Institution, in Dresden immer beliebter und nun auch in Halle: Am Freitag, 19. September wird zur ersten Slawischen Nacht in den Volkspark eingeladen. Wer Lust habe, osteuropäische Gastfreundschaft und gute, mitreißende Musik zu genießen, sei herzlich willkommen, sagt Mitorganisatorin Henrietta Meyer vom Leipziger Klub Polski.