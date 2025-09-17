weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Aufregung um geplante Schließungen: Droht auch Kik-Filialen in Halle und dem Saalekreis das Aus?

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Aufregung um geplante Schließungen Droht auch Kik-Filialen in Halle und dem Saalekreis das Aus?

Das Unternehmen Kik hat angekündigt, dass der Textildiscounter Einschnitte vornehmen muss. Bis zu 400 Filialen sollen gefährdet sind. Betrifft das auch Halle und den Saalekreis? Was Kunden und Mitarbeiter zu drohenden Schließungen sagen.

Von Undine Freyberg 17.09.2025, 13:48
Stehen auch Filialen in Halle und dem Saalekreis vor dem Aus?
Stehen auch Filialen in Halle und dem Saalekreis vor dem Aus? (Foto: Undine Freyberg)

Halle/Merseburg/MZ. - Der Textildiscounter Kik will unrentable Filialen schließen. Bis zu 400 sollen europaweit insgesamt gefährdet sein. Sind davon auch Filialen in Halle und dem Saalekreis betroffen?