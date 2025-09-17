Aufregung um geplante Schließungen Droht auch Kik-Filialen in Halle und dem Saalekreis das Aus?

Das Unternehmen Kik hat angekündigt, dass der Textildiscounter Einschnitte vornehmen muss. Bis zu 400 Filialen sollen gefährdet sind. Betrifft das auch Halle und den Saalekreis? Was Kunden und Mitarbeiter zu drohenden Schließungen sagen.