Ersatz für verletzten Schmedemann Löhmannsröben ist beim HFC zurück in der Startelf: Aber auch die "Mertesacker-Rolle" nahm er voll an

Der Verteidiger war zu Saisonbeginn gesetzt, musste dann für Konkurrent Burim Halili weichen. Wie der Erfahrene mit der ungewohnten Situation umging und wie er auf das Duell beim Chemnitzer FC am Mittwoch (19 Uhr/MZ.de) blickt.