Ersatz für verletzten Schmedemann Löhmannsröben ist beim HFC zurück in der Startelf: Aber auch die "Mertesacker-Rolle" nahm er voll an
Der Verteidiger war zu Saisonbeginn gesetzt, musste dann für Konkurrent Burim Halili weichen. Wie der Erfahrene mit der ungewohnten Situation umging und wie er auf das Duell beim Chemnitzer FC am Mittwoch (19 Uhr/MZ.de) blickt.
16.09.2025, 19:00
Halle/MZ - Der Himmel über Halle weinte bitterlich. Das Wetter erinnerte an launisches Aprilwetter. Die Spieler des Halleschen FC mussten beim Training vor dem Regionalliga-Spiel beim Chemnitzer FC an diesem Mittwoch (19 Uhr/MZ.de) einen Regenschauer überstehen.