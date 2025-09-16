weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. CFC gegen HFC: Löhmannsröben ist beim HFC zurück in der Startelf: Aber auch die "Mertesacker-Rolle" nahm er voll an

Ersatz für verletzten Schmedemann Löhmannsröben ist beim HFC zurück in der Startelf: Aber auch die "Mertesacker-Rolle" nahm er voll an 

Der Verteidiger war zu Saisonbeginn gesetzt, musste dann für Konkurrent Burim Halili weichen. Wie der Erfahrene mit der ungewohnten Situation umging und wie er auf das Duell beim Chemnitzer FC am Mittwoch (19 Uhr/MZ.de) blickt.

Von Christopher Kitsche 16.09.2025, 19:00
Jan Löhmannsröben (l.), hier im Duell mit Ex-HFC-Spieler Robin Friedrich von Chemie Leipzig, ist beim Halleschen FC zurück in der Startelf.
Jan Löhmannsröben (l.), hier im Duell mit Ex-HFC-Spieler Robin Friedrich von Chemie Leipzig, ist beim Halleschen FC zurück in der Startelf. Foto: Imago/Schulz

Halle/MZ - Der Himmel über Halle weinte bitterlich. Das Wetter erinnerte an launisches Aprilwetter. Die Spieler des Halleschen FC mussten beim Training vor dem Regionalliga-Spiel beim Chemnitzer FC an diesem Mittwoch (19 Uhr/MZ.de) einen Regenschauer überstehen.