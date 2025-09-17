aus finanzpolitischer Sicht ist die Woche in Halle bislang äußerst spannend. Am Montagnachmittag hatte Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) nicht nur seinen Entwurf für den Haushaltsplan 2026 veröffentlicht, sondern auch ein neues Sparkonzept mit 35 Maßnahmen vorgelegt. Er will bis in vier Jahren insgesamt 85 Millionen Euro eingespart haben.

Am Dienstag folgte dann die Landesregierung, die sich gemeinsam mit Vertretern von Landkreisen, Städten und Gemeinden auf eine Verteilung des Sondervermögens einigten, das die Bundesregierung für Infrastruktur zur Verfügung stellt.

Am Dienstagabend tagte dann der hallesche Finanzausschuss im Stadthaus. Zwar wurden dort keine Millionen verteilt, aber meine Kollegin Isabel Sparfeld hat sich bei den Fraktionen umgehört, wie Vogts Sparpläne dort aufgenommen wurden. Spoiler: Nicht gut.

Am heutigen Mittwoch dürfte es ebenfalls spannend weitergehen. Am Vormittag ist Lydia Hüskens, die Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Halle zu Gast. Anlässlich der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Halle und mehreren Telekommunikationsunternehmen zum Thema Glasfaserausbau wird sie im Ratshof erwartet. Wie das Treffen abgelaufen sein wird, können Sie ab morgen Abend auf mz.de nachlesen (Ich liebe die deutsche Sprache, die als eine der ganz wenigen Sprachen das Futur 2 besitzt! Hier konnte ich es endlich mal sinnvoll anwenden).

