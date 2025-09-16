Von der kleinsten Gemeinde bis zur Großstadt: Zwischen zweieinhalb und 128 Millionen Euro fließen an Sachsen-Anhalts Bürgermeister. Was die Kommunalpolitiker jetzt planen.

Der große Bau-Boom kann beginnen - so viel Geld bekommen Sachsen-Anhalts Kommunen

Defekte Straßen - hier an einem Sportplatz in Könnern - zählen zu den Mängeln, die die Kommunen jetzt angehen können.

Zerbst - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt stehen vor einem Schub bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur. Die Landesregierung sowie Vertreter von Landkreisen, Städten und Gemeinden einigten sich am Dienstag auf die Verteilung von 1,6 Milliarden Euro, die die Kommunen voraussichtlich ab Januar abrufen können.