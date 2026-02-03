Hat eine Sachbearbeiterin im Uniklinikum Magdeburg Linksextremisten in Sachsen mit Informationen für Überfälle versorgt? Das Amtsgericht Leipzig spricht ein Urteil.

Hat Ines F. (l.) aus Magdeburg illegal politische Gegner ausgespäht? Ja, glaubt das Amtsgericht Leipzig.

Leipzig/Magdeburg/MZ - Wer hat im Oktober 2018 den Neonazi Cedric S. im sächsischen Kühren auf dem Weg zum Fußballtraining überfallen und schwer verletzt, wer im November 2019 Claudia P., Prokuristin einer Immobilienfirma, in ihrer Leipziger Wohnung? Beide Fälle werden Linksextremisten angelastet, beide sind bis heute nicht aufgeklärt. Doch wer die Täter auf die Spur von S. und P. lockte oder zumindest dazu beitrug, das steht für das Amtsgericht Leipzig sehr wohl fest.