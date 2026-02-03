weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess nach Überfällen in Sachsen: Ausspäh-Skandal in Magdeburger Uniklinikum – So urteilt ein Gericht in Leipzig

Hat eine Sachbearbeiterin im Uniklinikum Magdeburg Linksextremisten in Sachsen mit Informationen für Überfälle versorgt? Das Amtsgericht Leipzig spricht ein Urteil.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 03.02.2026, 18:03
Hat Ines F. (l.) aus Magdeburg illegal politische Gegner ausgespäht? Ja, glaubt das Amtsgericht Leipzig. (Foto: Hagen Eichler)

Leipzig/Magdeburg/MZ - Wer hat im Oktober 2018 den Neonazi Cedric S. im sächsischen Kühren auf dem Weg zum Fußballtraining überfallen und schwer verletzt, wer im November 2019 Claudia P., Prokuristin einer Immobilienfirma, in ihrer Leipziger Wohnung? Beide Fälle werden Linksextremisten angelastet, beide sind bis heute nicht aufgeklärt. Doch wer die Täter auf die Spur von S. und P. lockte oder zumindest dazu beitrug, das steht für das Amtsgericht Leipzig sehr wohl fest.