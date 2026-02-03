Zahl der Betriebe sinkt Taxi-Fahrer in Sachsen-Anhalt hoffen auf Hilfe: Petition geht an Landesregierung
In Sachsen-Anhalts Taxi-Gewerbe fahren etliche Firmen ins Minus. Der Landtag hält die Warnrufe der Branche für berechtigt und bittet die Landesregierung um Abhilfe. Auch höhere Preise stehen jetzt in der Diskussion.
03.02.2026, 17:24
Magdeburg/MZ - Seit Jahren warnen Taxi-Unternehmer in Sachsen-Anhalt davor, dass ihr Geschäft existenziell bedroht ist: Jetzt befasst sich die Landesregierung mit den Problemen der Branche. In Gang gebracht hat dies der Landtag – das Parlament hat eine Petition aus der Verkehrsbranche geprüft und für „begründet“ befunden.