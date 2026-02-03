In Sachsen-Anhalts Taxi-Gewerbe fahren etliche Firmen ins Minus. Der Landtag hält die Warnrufe der Branche für berechtigt und bittet die Landesregierung um Abhilfe. Auch höhere Preise stehen jetzt in der Diskussion.

Taxi-Fahrer in Sachsen-Anhalt hoffen auf Hilfe: Petition geht an Landesregierung

Magdeburg/MZ - Seit Jahren warnen Taxi-Unternehmer in Sachsen-Anhalt davor, dass ihr Geschäft existenziell bedroht ist: Jetzt befasst sich die Landesregierung mit den Problemen der Branche. In Gang gebracht hat dies der Landtag – das Parlament hat eine Petition aus der Verkehrsbranche geprüft und für „begründet“ befunden.