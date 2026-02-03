Lustig lästert die „Ossifresse“: Das Dresdner Comedy-Duo Günther & Hindrich fuhr mit einem DDR-Krankenfahrzeug nach Portugal. Jetzt stellt es sein neues Programm in Halle vor.

Günther und Hindrich: „Unser Humor ist ostzonal geprägt. Wir feiern die Unkompliziertheit, den Erfindungsreichtum der ehemaligen Ostbürger.“

Dresden/MZ. - Sommer 2020: Corona, Lockdown, Tristesse. Nicht so bei den gebürtigen Dresdnern Johannes Kürschner, Jahrgang 1990, und Franz Müller, Jahrgang 1988, die sich während des Studiums der Medientechnik in Mittweida kennenlernten. „Wir merkten damals schnell, dass wir vor allem beim Biergenuss und beim Dummquatschen gut harmonieren“, erzählt Kürschner rückblickend. Noch in der Studentenzeit drehten sie gemeinsam Filme, das eigene Label „makiVISUAL“ und die fiktiven Charaktere „Günther & Hindrich“ entstanden.