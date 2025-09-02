Städte, Gemeinden und Landkreise können mit Zusatzgeld ihre Infrastruktur sanieren. Ministerpräsident Haseloff verbindet damit eine Hoffnung: dass sich vor der Wahl die Stimmung dreht.

Für Schlaglöcher wie dieses in Bernburg (Salzlandkreis) ist das Geld ebenso gedacht wie für Kitas oder Krankenhäuser.

Magdeburg/MZ - Über die Höhe der Summe wird seit langem spekuliert, jetzt steht fest: Sachsen-Anhalt erhält vom Bund 2,6 Milliarden Euro für die Sanierung von Infrastruktur. Das Geld soll vor allem den Kommunen zugute kommen. Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten 60 Prozent der Summe, den Rest will die Landesregierung selbst ausgeben. Das hat das Kabinett von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag beschlossen.