Kunstkalender aus Mitteldeutschland: Jurai Lipták fotografiert die Naumburger Stifterfiguren, Sachsen zeigt Denkmäler und das Lindenau-Museum Bilder von Gerhard Altenbourg.

Von Uta Baier 19.12.2025, 17:26
Mit den Stifterfiguren durchs Jahr: Ekkehard und Uta (Ausschnitt)
Mit den Stifterfiguren durchs Jahr: Ekkehard und Uta (Ausschnitt) (Foto: Juraj Lipták/LDA)

HALLE/MZ. - Wenn jedem Anfang ein Zauber innewohnt, dann auch jedem Ende. Dieses Versprechen – auf überraschende Anfänge und verheißungsvolle Enden – tragen Kalender in ihrer DNA. Vor allem, wenn sie so liebevoll und klug gemacht wurden, wie diese drei 2026-Kalender aus Mitteldeutschland.