Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden geben im Vergleich zu 2024 fünfmal mehr Geld zur Absicherung von Weihnachtsmärkten aus. Die Linke im Landtag kritisiert: Die Kommunen bleiben unverschuldet auf den Kosten sitzen.

Kosten für Weihnachtsmarkt-Sicherheit steigen in Sachsen-Anhalt um das Fünffache

Polizisten sichern den Weihnachtsmarkt in Aschersleben. Landesweit steigen die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden geben dieses Jahr fast fünfmal so viel Geld für Sicherheit auf Weihnachtsmärkten aus wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken-Landtagsfraktion an Sachsen-Anhalts Innenministerium hervor.