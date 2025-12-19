weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Anschlag in Magdeburg: Kosten für Weihnachtsmarkt-Sicherheit steigen in Sachsen-Anhalt um das Fünffache

Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden geben im Vergleich zu 2024 fünfmal mehr Geld zur Absicherung von Weihnachtsmärkten aus. Die Linke im Landtag kritisiert: Die Kommunen bleiben unverschuldet auf den Kosten sitzen.

Von Jan Schumann 19.12.2025, 16:48
Polizisten sichern den Weihnachtsmarkt in Aschersleben. Landesweit steigen die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen.
Polizisten sichern den Weihnachtsmarkt in Aschersleben. Landesweit steigen die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. (Foto: Frank Gehrmann)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden geben dieses Jahr fast fünfmal so viel Geld für Sicherheit auf Weihnachtsmärkten aus wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken-Landtagsfraktion an Sachsen-Anhalts Innenministerium hervor.