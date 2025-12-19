Halle/MZ - Baustellen sind der Feind der Zugreisenden? Ja, auch. Aber sie sind nicht die Hauptursache dafür, dass Züge sich verspäten oder gar nicht erst losfahren, wie jetzt die Nahverkehrsbilanz 2025 für Sachsen-Anhalt offenbart. Das größte Problem ist demnach mit weitem Abstand der Mangel an Lokführern. Das ist so überraschend wie alarmierend. Schon seit Jahren haben Unternehmen Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen und Nachwuchs für den so verantwortungsvollen wie anstrengenden Beruf zu finden. Nun zeigt sich, dass alle Anstrengungen bisher offenbar nur ausreichen, um Altersabgänge auszugleichen, wenn überhaupt.

Es ist deshalb richtig, dass das Land versucht, mit einem Mix aus Zwang und Anreizen gegenzusteuern. Zugbetreiber, die nicht ausbilden, brauchen sich gar nicht erst für den Unterhalt von Strecken bewerben. Und wer über die Quote hinaus ausbildet, erhöht seine Chancen auf den Zuschlag. Ob das ein wirkungsvolles Mittel ist, um dem Personalmangel zu begegnen, muss sich erst noch zeigen.

Klar ist aber: So wie es ist, kann es nicht bleiben. Schon Abellio trat vor Jahren auf einigen Strecken mit zu wenigen Beschäftigten an, beim Nachfolger „Start“ wurde es nicht besser. Es gilt, daraus endlich Lehren zu ziehen. Das Land, das den Regionalzugverkehr bestellt und bezahlt, muss die Betreiber stärker in die Pflicht nehmen.