OB Vogt greift durch: Stellen werden gestrichen und Gebühren erhöht - so soll Halle wieder zu Geld kommen

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) schlägt ein umfassendes Konsolidierungskonzept vor. Halle muss massiv sparen. Doch kommt er damit beim Stadtrat durch?

Halle (Saale)/MZ. - In der Stadtverwaltung Halle soll ab dem nächsten Jahr ein drastischer Sparkurs umgesetzt werden. Lange war unklar, was genau das bedeutet. Jetzt gibt es Klarheit. Fast jeder Einwohner der Stadt wird wohl betroffen sein.