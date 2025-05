Die Debatte zur finanziellen Lage in Halle ist schon längst entfacht. Warum die Stadt kaum noch Luft zum Atmen hat – und 2026 ein Jahr der schmerzhaften Einschnitte werden könnte.

Dramatische Finanzlage in Halle

Die wohl längste Debatte am Mittwoch im Stadthaus am Marktplatz: Wie steht es um die finanzielle Situation der Stadt Halle?

Halle (Saale)/MZ. - „Wir helfen gern. Wir nehmen gern auf. Wir geben gern aus, was wir ausgeben sollen.“ Bodo Meerheim klingt nicht zynisch, als er das sagt. Nur realistisch. Der Linken-Politiker ist Vorsitzender des Finanzausschusses in Halle – und kennt die Zahlen. Und die sind bitter. Die Stadt Halle steckt in einer finanziellen Dauerkrise.