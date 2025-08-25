Im August 2023 in Gernrode eröffnet, ist der Jugendclub in Gernrode ein gern genutzter Treffpunkt für Jugendliche gewesen. Jetzt ist die Einrichtung geschlossen worden. Welchen Grund es dafür gibt.

Jugendclub im Harz ist geschlossen: Warum hier ausgeräumt wird

Der Jugendclub befand sich im Erdgeschoss des ehemaligen Deutschen Hauses in Gernrode. Jetzt ist er geschlossen worden.

Gernrode/MZ. - Zwei Jahre lang hat sich der Jugendclub für die Ortschaften Bad Suderode und Gernrode im ehemaligen Deutschen Haus gegenüber dem Rathaus in Gernrode befunden. Seit Montag, 25. August, ist er geschlossen; im Inneren wird ausgeräumt.