weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Schutzengel in Trikots: Wie dem Hettstedter Fußballer Steffen Ludwig auf spezielle Weise das Leben gerettet wurde

Schutzengel in Trikots Wie dem Hettstedter Fußballer Steffen Ludwig auf spezielle Weise das Leben gerettet wurde

Nach einem Herzinfarkt beim Spiel der Alten Herren in Hettstedt wird Steffen Ludwig mithilfe eines besonderen Gerätes das Leben gerettet. Wer zu den Lebensrettern gehört.

Von Sebastian Möbius Aktualisiert: 25.08.2025, 20:41
Die ausgezeichneten Ersthelfer von links: Yves Peinert, Oliver Bendzko, Janek Grothaus sowie Doktor Denise Hoch. Zweiter von rechts ist der Verunglückte Steffen Ludwig.
Die ausgezeichneten Ersthelfer von links: Yves Peinert, Oliver Bendzko, Janek Grothaus sowie Doktor Denise Hoch. Zweiter von rechts ist der Verunglückte Steffen Ludwig. (Foto: Tina Meier)

Hettstedt/mz. - Spiel, Spaß und Freude hätten an diesem Freitagabend am 18. Juli im Vordergrund stehen sollen. Denn der Verein FC Hettstedt läutete sein Jubiläumswochenende zum zehnjährigen Bestehen ein.