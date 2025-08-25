Halle steht wegen Brückenbau im Stau - aber nicht nur auf der Hochstraße

Halle (Saale)/MZ - Am Montag haben die Bauarbeiten an mehreren Brücken auf der Magistrale/B 80 in Halle begonnen. Im Berufsverkehr staute sich der Verkehr wie auch in Richtung Neustadt auf der Hochstraße weit zurück.

Grund ist die Verengung auf eine Fahrspur. Auch rund um die Hochstraße drehte sich mitunter kein Rad, etwa auf dem Glauchaer Platz oder dem Gimritzer Damm. Im Öffentlichen Nahverkehr kam es dadurch zu Verspätungen. Die Arbeiten sollen bis 2027 dauern.