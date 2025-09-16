Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt hat Sparmaßnahmen vorgeschlagen, um den Schuldenberg der Stadt zu verkleinern. Die Stadträte sehen allerdings einige Probleme an den Vorhaben.

Was die Stadtratsfraktionen zu OB Vogts neuen Sparplänen sagen

Am Montag hat Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) Sparmaßnahmen für die angespannte Haushaltslage in Halle vorgelegt. Jetzt reagierte die Politik.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Schuldenberg ist mittlerweile auf eine Höhe von knapp 400 Millionen Euro angestiegen. Aus diesem Grund legte Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Montag gemeinsam mit dem Haushaltsentwurf für 2026 eine Liste mit 35 zum Teil drastischen Sparmaßnahmen vor. Die Stadtratsfraktionen zeigen sich aber wenig begeistert von den Vorschlägen und weisen auf einige Probleme hin.