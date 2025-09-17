Firmen jubeln über Internet-Ausbau in Halle 100-Prozent Glasfaser? Weshalb die offiziellen Angaben falsch sind

Die Stadt Halle hat eine Kooperation mit mehreren Telekommunikationsanbietern geschlossen, damit der Glasfaserausbau besser vorankommt. Doch die offiziellen Zahlen geben nicht die ganze Wahrheit wieder.