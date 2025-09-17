EIL:
Firmen jubeln über Internet-Ausbau in Halle 100-Prozent Glasfaser? Weshalb die offiziellen Angaben falsch sind
Die Stadt Halle hat eine Kooperation mit mehreren Telekommunikationsanbietern geschlossen, damit der Glasfaserausbau besser vorankommt. Doch die offiziellen Zahlen geben nicht die ganze Wahrheit wieder.
17.09.2025, 15:55
Halle (Saale)/MZ. - Prominenter Besuch war am Mittwochvormittag im kleinen Saal des Stadthauses versammelt. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) empfing hochrangige Vertreter mehrerer Telekommunikationsunternehmen und Lydia Hüskens (FDP), die Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.