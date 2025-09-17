weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Firmen jubeln über Internet-Ausbau in Halle: 100-Prozent Glasfaser? Weshalb die offiziellen Angaben falsch sind

Die Stadt Halle hat eine Kooperation mit mehreren Telekommunikationsanbietern geschlossen, damit der Glasfaserausbau besser vorankommt. Doch die offiziellen Zahlen geben nicht die ganze Wahrheit wieder.

Von Jonas Nayda 17.09.2025, 15:55
Wollen den Glasfaserausbau in Halle vorantreiben: Ministerin Lydia Hüskens, Oberbürgermeister Alexander Vogt und Telekom-Gebietsleiter Andreas Meyer (v.l.).
Wollen den Glasfaserausbau in Halle vorantreiben: Ministerin Lydia Hüskens, Oberbürgermeister Alexander Vogt und Telekom-Gebietsleiter Andreas Meyer (v.l.). (Foto: Thisbe Westermann)

Halle (Saale)/MZ. - Prominenter Besuch war am Mittwochvormittag im kleinen Saal des Stadthauses versammelt. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) empfing hochrangige Vertreter mehrerer Telekommunikationsunternehmen und Lydia Hüskens (FDP), die Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-​Anhalt.