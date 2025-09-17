Große Nachfrage Nach sensationellem Ticketstart: Roland Kaiser gibt zweites Konzert in Halle

Der Ticketstart für das Konzert von Roland Kaiser auf der Peißnitzbühne ist super angelaufen. Deshalb wird es ein zweites Konzert mit dem Superstar in Halle geben. Auch die Nachfrage für das Konzert der Mittelalter-Rockband In Extremo ist sensationell. Wann der nächste Kartenverkauf für Roland Kaiser startet.