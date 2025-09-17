Der Hallesche FC will am Mittwoch eine sportliche Antwort geben auf das Derby gegen Leipzig. Warum Trainer Schröder vor dem Chemnitzer FC Respekt hat.

Geht der HFC mit oder ohne Baró und Damelang in das Flutlichtspiel beim Chemnitzer FC?

Halle/MZ/FAB - Die Derby-Randale beschäftigt Halle seit Tagen. Am Freitagabend war es im Leuna-Chemie-Stadion beim Duell zwischen dem Halleschen FC und der BSG Chemie Leipzig zu Ausschreitungen gekommen, die Aufarbeitung läuft. Polizei und Fußballverband ermitteln, die Klubs kündigen Maßnahmen an.