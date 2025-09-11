weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Täve Schur: Kritik an Auszeichnung mit Landesverdienstorden

Kritik an Verleihung des Landesverdienstordens Warum Sachsen-Anhalts SED-Opferbeauftragter gegen die Auszeichnung von „Täve“ Schur ist

Radsport-Idol „Täve“ Schur soll den Landesverdienstorden erhalten. Warum das dem Opferbeauftragten von Sachsen-Anhalt, Johannes Beleites, nicht gefällt.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 11.09.2025, 17:41
Späte Ehrung: Mit 94 Jahren soll „Täve" Schur den Landesverdienstorden von Sachsen-Anhalt erhalten. Daran gibt es nun Kritik.
Späte Ehrung: Mit 94 Jahren soll „Täve“ Schur den Landesverdienstorden von Sachsen-Anhalt erhalten. Daran gibt es nun Kritik. (Foto: Julius Lukas)

Halle/MZ - Doppel-Weltmeister, zweifacher Friedensfahrt-Sieger, neunfacher DDR-Meister – er sei „irgendwie ein Held“, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) über Gustav Adolf „Täve“ Schur.