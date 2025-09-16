Feuer in Silberhöhe in der Nacht, wo Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt im Haushalt kürzen will, eine Schwimmerin aus Halle, die mit 27 Jahren ihre Karriere beendet: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 16. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Dienstag

6.35 Uhr: Laura Riedemann war über Jahre die stärkste deutsche Rückenschwimmerin, nahm zweimal an Olympia teil.

Laura Riedemann startete zweimal bei Olympischen Spielen. (Foto: Imago/Eibner)

Warum die Hallenserin jetzt mit 27 Jahre ihre Karriere beendet hat, erzählen wir Ihnen hier.

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht

6.21 Uhr: In der Nacht zum Dienstag kam es in der Silberhöhe zu einem Einsatz der Feuerwehr: Zwei Transporter brannten aus.

Zwei Transporter wurde bei dem Brand in der Silberhöhe vollständig zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Junge Richter, die auf Augenhöhe urteilen

6.13 Uhr: In Jugendgerichten entscheiden Gleichaltrige über die Maßnahmen für junge Straftäter. Andernorts werden sie bereits erfolgreich eingesetzt, um kriminelle Rückfälle vorzubeugen.

Im Harz gibt es bereits seit 2007 ein Jugendgericht. Dem Beispiel folgt Halle nun. (Symbolfoto: Andreas Stedtler)

Nun folgt Halle diesem Beispiel. Was genau das bringen soll und warum das gerade in Halle, für die Organisatoren Sinn macht, lesen Sie hier.

Wo der OB im Haushalt sparen will

5.57 Uhr: Der Haushaltsentwurf für Halle ist da. Wo Oberbürgermeister Alexander Vogt sparen will, um genau diesen zu finanzieren, dazu hat er jetzt eine Liste vorgelegt.

Alexander Vogt (parteilos) hat jetzt seinen ersten Haushaltsentwurf vorgelegt. (Foto: dpa)

Ein wichtiger Posten: Der OB hat auch die Hand an seinen eigenen Etat gelegt - und nicht nur bei anderen Kürzungen vorgeschlagen.