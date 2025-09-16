In Jugendgerichten entscheiden Gleichaltrige über die Maßnahmen für junge Straftäter. Andernorts werden sie bereits erfolgreich eingesetzt, um kriminelle Rückfälle vorzubeugen. Nun folgt Halle diesem Beispiel.

Im Harz gibt es bereits seit 2007 ein Jugendgericht. Dem Beispiel folgt Halle nun.

Halle (Saale)/MZ - Anklage oder Einstellung? Landet ein Fall nach polizeilichen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft, hat sie in der Regel diese beiden Entscheidungsmöglichkeiten. Bei Jugendlichen, bei denen das deutsche Recht vor allem auf Erziehung statt Sanktion setzt, gibt es noch eine dritte Möglichkeit – abseits des klassischen Verfahrens. Hier kommt die Idee von Jugendgerichten ins Spiel: Jugendliche richten über Jugendliche. Ein solches Projekt soll nun Anfang 2026 in Halle starten.