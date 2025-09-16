Talent war Kapitän beim FC Bayern HFC schlägt noch einmal zu: Warum der Transfer von Mittelfeldspieler Lennard Becker gleich doppelt überrascht
Der Hallesche FC hat mit Lennard Becker einen Mittelfeldspieler neu unter Vertrag genommen. Der stand im Sommer kurz vor einem Wechsel zu einem Zweitligisten.
Halle/MZ - 1,90 Meter groß, ausgebildet bei Dynamo Dresden und dem FC Bayern München, Mittelfeldspieler: So liest sich das Profil von Lennard Becker, den der Hallesche FC überraschend am Dienstag als Zugang bekanntgegeben hat.