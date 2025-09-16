Polizei sucht Wer ist der Mann, der in Halle eine Geldbörse gestohlen hat? (Foto im Text)
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht das Polizeirevier nach einem Mann, der im April in der Leipziger Chaussee in Halle die Geldbörse einer Frau gestohlen hat.
Halle (Saale)/MZ. - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen einen unbekannten Mann nach einem Diebstahlsdelikt. Obwohl die Tat bereits im April geschehen ist, haben die Ermittler deshalb jetzt Fotos aus der Überwachungskamera veröffentlicht.
Am 11. April mittags einer Frau die Geldbörse gestohlen
Der unbekannte Täter, habe am Mittag des 11. April 2025 gegen 12.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Bereich Leipziger Chaussee in Halle die Geldbörse einer Frau entwendet, heißt es dazu vom Polizeirevier Halle.
Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen hätten die Bilder des unbekannten Täters aus der Filiale gesichert werden, berichtet das Polizeirevier.
Zeugen, die den Mann kennen, werden gesucht
Weil keine anderen Ermittlungen zum Täter führten, habe das Amtsgericht Halle (Saale) nun die Veröffentlichung der gesicherten Fotos per Beschluss angeordnet, so die Polizei.
Die sucht nun nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.