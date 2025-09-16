Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht das Polizeirevier nach einem Mann, der im April in der Leipziger Chaussee in Halle die Geldbörse einer Frau gestohlen hat.

Wer ist der Mann, der in Halle eine Geldbörse gestohlen hat? (Foto im Text)

Nach dem Diebstahl Geldbörse wird ein Mann gesucht.

Halle (Saale)/MZ. - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen einen unbekannten Mann nach einem Diebstahlsdelikt. Obwohl die Tat bereits im April geschehen ist, haben die Ermittler deshalb jetzt Fotos aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Am 11. April mittags einer Frau die Geldbörse gestohlen

Der unbekannte Täter, habe am Mittag des 11. April 2025 gegen 12.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Bereich Leipziger Chaussee in Halle die Geldbörse einer Frau entwendet, heißt es dazu vom Polizeirevier Halle.

Diesen Mann sucht die Polizei Halle nach dem Diebstahl. (Foto: Polizei)

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen hätten die Bilder des unbekannten Täters aus der Filiale gesichert werden, berichtet das Polizeirevier.

Zeugen, die den Mann kennen, werden gesucht

Kennt jemand den Verdächtigen, der von der Überwachungskamera gefilmt wurde? (Foto: Polizei)

Weil keine anderen Ermittlungen zum Täter führten, habe das Amtsgericht Halle (Saale) nun die Veröffentlichung der gesicherten Fotos per Beschluss angeordnet, so die Polizei.

Die sucht nun nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.