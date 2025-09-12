Vor und nach dem 0:0 in der Fußball-Regionalliga zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig ist es zu Randalen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei musste massiv einschreiten.

Randale nach Chemie-Derby: Leipziger Fans feuern Pyrotechnik in Heimblöcke, HFC-Anhänger stürmen das Feld, die BSG-Spieler flüchten - Polizei greift massiv ein

Halle/MZ/FAB - Die Eskalation samt Platzsturm und Jagdszenen nahm ihren Anfang schon vor Spielbeginn. Die Fans der BSG Chemie Leipzig betraten - ganz in schwarz gekleidet - den Gästeblock im Leuna-Chemie-Stadion und es dauerte nicht lange, da zündeten sie die ersten Böller, feuerten auch Leuchtraketen ab. Schon da kam es zu Auseinandersetzungen mit Anhängern des Halleschen FC - die Polizei marschierte auf.