  4. Hallescher FC gegen Chemie Leipzig: Randale, Platzsturm, Spieler angegriffen!

HFC spricht von vier Verletzten Randale nach Chemie-Derby: Leipziger Fans feuern Pyrotechnik in Heimblöcke, HFC-Anhänger stürmen das Feld, die BSG-Spieler flüchten - Polizei greift massiv ein

Vor und nach dem 0:0 in der Fußball-Regionalliga zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig ist es zu Randalen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei musste massiv einschreiten.

Aktualisiert: 13.09.2025, 10:05
Randale beim Regionaliga-Spiel Hallescher FC gegen Chemie Leipzig: Nach dem Spiel kam es zu Zusammenstößen zwischen HFC-Fans und Spielern der BSG Chemie. (Foto: Imago/Schulz)

Halle/MZ/FAB - Die Eskalation samt Platzsturm und Jagdszenen nahm ihren Anfang schon vor Spielbeginn. Die Fans der BSG Chemie Leipzig betraten - ganz in schwarz gekleidet - den Gästeblock im Leuna-Chemie-Stadion und es dauerte nicht lange, da zündeten sie die ersten Böller, feuerten auch Leuchtraketen ab. Schon da kam es zu Auseinandersetzungen mit Anhängern des Halleschen FC - die Polizei marschierte auf.