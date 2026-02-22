Eine deutliche Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg, Gassner, Hamann (25. Bachmann), Wartemann, Pelz, Storm, Stock (46. Marx)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12