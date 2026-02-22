Klar unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 4:8 (4:6) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Haldensleber SC und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Timo Jakob traf in der 11. Minute noch einmal. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Louis Neumann versenkte den Ball in Minute 16 zum zweiten Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in Spielminute 32 per Strafstoß. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Schultz schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann schoss und traf in der 45. Minute noch einmal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Louis Hering traf in der 69. Minute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:8 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Thal, Prokop (90. Schürmann), Schnee, Neumann, Boege, Madaus, Sulfrian, Ahlfeld, Grmay (46. Petrochenko), Fölsch

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch (64. Hering), Reka, Kranz, Beyer (70. Scharfe), Schultz, May, Gerlach, Jakob, Stackfleth, Schoendube (46. Sheviakov)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40