Für den Gastgeber Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete das Spiel gegen den Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der 33. Minute. Diesmal war Max Mücke der Torschütze.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Felix Blautzik schoss und traf in der 60. Minute noch einmal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Max Mücke schoss und traf in Spielminute 67 zum zweiten Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Blautzik (Nietleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erreichen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Reso, Blautzik, Thiele, Ruppe, Müller, Rosenheinrich, Schröder, Kastner, Preuß

Reideburger SV: Ziese – Reiss, Gläser, Bismark, Henze, Schaaff, Köhler, Drüppel, Frerichs, Mücke

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23