Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 (0:1).

SV Fortuna Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach nur 14 Minuten schoss Lucas Menzel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 81. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Prause (46. Kirchhoff), Tapsoba (46. Heise), Böttcher, Al-Chuaibi, Gödecke, Meister, Shaqiri (64. Mohibi), Telch, Starikovskiy (74. Drizari)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Buttlar, Kuhles, Heerdegen, Wagner, Saedan, Sturm (86. Meyer), Menzel (61. Ohl), Kalkofen, Ulrich (67. Perrey)

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31