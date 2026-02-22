Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Sonntag hat der FC Einheit Rudolstadt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den VfB Empor Glauchau unterlag das Team von Hendrik Faik mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Glauchauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 54

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte noch einmal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (90.). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Heß (79. Barthel), Kponton (46. Zerrenner), Ensenbach (75. Rupprecht), Krahnert, Schneider, Rühling, Schlegel, Starke

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Barth (83. Bernert), Hähnel, Knoll, Werrmann, Ullmann, Riesen (76. Gaida), Sieber, Hertel (76. Sovago), Rühling (61. Luge), Bernhardt

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125