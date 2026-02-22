Signifikant unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 4:8 (4:6) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Timo Jakob versenkte den Ball in Minute 11 noch einmal. So leicht ließen sich die Haldensleber jedoch nicht abhängen. Louis Neumann schoss und traf in der 16. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Jannes Michael Prokop schoss und traf in der 32. Spielminute per Strafstoß. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schultz versenkte den Ball in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Neumann traf in der 45. Minute noch einmal. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Louis Hering schoss und traf in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:8 verfestigte (83.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Boege, Prokop (90. Schürmann), Thal, Sulfrian, Fölsch, Madaus, Grmay (46. Petrochenko), Ahlfeld, Neumann, Schnee

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka, Schoendube (46. Sheviakov), Gerlach, Kranz, Hättasch (64. Hering), May, Stackfleth, Schultz, Jakob, Beyer (70. Scharfe)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40