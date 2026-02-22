Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

SV Fortuna Magdeburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Roman Laqua. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Lucas Menzel (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 81

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Gödecke, Czerwenka, Al-Chuaibi, Prause (46. Kirchhoff), Starikovskiy (74. Drizari), Tapsoba (46. Heise), Shaqiri (64. Mohibi), Böttcher, Telch, Meister

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, Kuhles, Kalkofen, Schulze, Saedan, Heerdegen, Ulrich (67. Perrey), Buttlar, Sturm (86. Meyer), Menzel (61. Ohl)

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31