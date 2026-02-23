Der Offensivspieler wurde in der Hinrunde immer wieder von muskulären Problemen zurückgeworfen, machte nur sieben Spiele. Bei der Rückkehr gegen den Greifswalder FC war er mit einem Tor sofort da. Ist er gegen Chemie Leipzig schon Startelfkandidat?

"Instinktfußballer" Fabrice Hartmann reicht beim Comeback ein Moment: Ist er schon bald Thema für die Startelf?

Fabrice Hartmann meldete sich beim Halleschen FC im Spiel gegen den Greifswalder FC mit einem Tor stark zurück.

Halle/MZ. Mit der Selbsteinschätzung ist das so eine Sache – auch im Fußball. Viele Spieler überlassen sie lieber Mitspielern oder Trainern. Es sei denn, man verfügt über ein ausgeprägtes Ego, heißt etwa Zlatan Ibrahimovic. Dann ordnet man sich kurzerhand direkt hinter Muhammad Ali ein.