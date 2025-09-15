Laura Riedemann war über Jahre die stärkste deutsche Rückenschwimmerin, nahm zweimal an Olympia teil. Warum die Hallenserin ihre Karriere beendet hat.

Halle/MZ - Mit dem Seepferdchen fing alles an. Laura Riedemann, Hallenserin und Halle immer treu geblieben, fand zum Schwimmen, wie fast alle Kinder zum Schwimmen finden. Die große Liebe auf den ersten Blick war es zwar nicht, wie die heute 27-Jährige einmal erzählt hat. Ein Handtuch habe bereitliegen müssen, für den Fall, dass Wasser in die Augen kommt.