Zur Vorbereitung einer Sanierung auf der A 143 kommt es in der kommenden Wochen laut Autobahn GmbH zu Einschränkungen durch Tagesbaustellen. Doch auch für eine Vollsperrung auf der A 14 für den Bau des Autobahndreiecks Halle-Nord gibt es schon einen Termin.

A 143: Einschränkungen und Sperrung bei Halle für Sanierung und Neubau

Mit der Saalequerung bei Salzmünde ist beim Bau der A143 ein weiterer großer Schritt erfolgt. Die Fertigstellung rückt näher.

Halle (Saale)/MZ. Auf der A 143 werden vom kommenden Montag, 8. September, 8 Uhr, bis Donnerstag, 16. September, 12 Uhr werden zwischen dem Autobahndreieck Halle-Süd und der Anschlussstelle Halle-Neustadt auf beiden Richtungsfahrbahnen einzelne Fahrstreifen gesperrt.

Tagesbaustellen bereiten Sanierung vor

Das hat die Autobahn GmbH jetzt mitgeteilt. Grund für die Einschränkungen sind Vorbereitungen im Zuge einer Fahrbahnsanierung.

Der Verkehr werde einstreifig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt, heißt es in der Mitteilung.

Bau am Autobahndreieck: A 14 wird für ein Wochenende gesperrt

Auch eine größere Einschränkung wirft aber bereits ihre Schatten voraus: Grund dafür sind die Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord im Zuge des Neubaus der A143.

Deshalb wird von Freitag, 19. September, ab 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 20 Uhr die A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt.

Die Umleitungen, berichtet die Autobahn GmbH, erfolgten an jenem Wochenende über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U5 und U24 an den beiden genannten Anschlussstellen.