Ausstellung im Literaturhaus Durchs Objektiv gesehen: Was Fotografen aus Halle in Bildern festhalten

Rund zwei Dutzend Fotografen haben sich im Zusammenschluss „Helle Kammer“ in Halle einen Raum für Fotografie geschaffen. Arbeiten der Mitglieder sind nun in einer opulenten Ausstellung im Literaturhaus zu sehen. Worauf dabei der Fokus liegt.