  4. Ausstellung im Literaturhaus: Durchs Objektiv gesehen: Was Fotografen aus Halle in Bildern festhalten

Rund zwei Dutzend Fotografen haben sich im Zusammenschluss „Helle Kammer“ in Halle einen Raum für Fotografie geschaffen. Arbeiten der Mitglieder sind nun in einer opulenten Ausstellung im Literaturhaus zu sehen. Worauf dabei der Fokus liegt.

Von Katja Pausch 16.09.2025, 12:02
„Alte und neue Berliner Brücke“ hat Fotograf Andreas Bartsch sein 2006 entstandenes Bild betitelt. Diese und viele andere Fotografien sind derzeit in einer opulenten Ausstellung des Fotografen-Zusammenschlusses „Helle Kammer“ im Literaturhaus zu sehen. (Foto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - Ein Reinkommen war am Eröffnungstag schlichtweg unmöglich: Allein vor dem Eingang zum Literaturhaus drängten sich zur Vernissage Hunderte Neugierige auf der Straße, sodass sich der Besucher einen Weg durch die angeregt plaudernde Menschenmasse bahnen musste.