Ausstellung im Literaturhaus Durchs Objektiv gesehen: Was Fotografen aus Halle in Bildern festhalten
Rund zwei Dutzend Fotografen haben sich im Zusammenschluss „Helle Kammer“ in Halle einen Raum für Fotografie geschaffen. Arbeiten der Mitglieder sind nun in einer opulenten Ausstellung im Literaturhaus zu sehen. Worauf dabei der Fokus liegt.
16.09.2025, 12:02
Halle (Saale)/MZ. - Ein Reinkommen war am Eröffnungstag schlichtweg unmöglich: Allein vor dem Eingang zum Literaturhaus drängten sich zur Vernissage Hunderte Neugierige auf der Straße, sodass sich der Besucher einen Weg durch die angeregt plaudernde Menschenmasse bahnen musste.