Stadt verleiht Gesundheitspreis Gesundheitskonferenz in Halle: Bewegung ist wichtig, Vorsorge ist es auch
Bei der Gesundheitskonferenz der Stadt Halle lag der Fokus auf der Betreuung im Ernstfall, um die jeder sich rechtzeitig kümmern sollte. Welche Hilfe es dafür in der Stadt gibt und welche Projekte in Halle in Sachen Gesundheit sonst noch ausgezeichnete Arbeit leisten - sogar für Schulkinder.
16.09.2025, 16:01
Halle (Saale)/MZ. - „Jeder kann Lebensretter sein“, sagte Benedict Nissen von der Malteser Jugend in Halle in seiner Dankesrede. In der Hand hielt er dabei eine der Puppen, mit denen die Malteser Jugend im Rahmen ihres Projekts „Herzensretter“ Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beibringt, wie Wiederbelebung funktioniert. Denn das, so Nissen, beherrschten leider viel zu wenige Menschen.