Stadt verleiht Gesundheitspreis Gesundheitskonferenz in Halle: Bewegung ist wichtig, Vorsorge ist es auch

Bei der Gesundheitskonferenz der Stadt Halle lag der Fokus auf der Betreuung im Ernstfall, um die jeder sich rechtzeitig kümmern sollte. Welche Hilfe es dafür in der Stadt gibt und welche Projekte in Halle in Sachen Gesundheit sonst noch ausgezeichnete Arbeit leisten - sogar für Schulkinder.