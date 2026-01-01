Ein 41-Jähriger hat sich am Dienstag mit einem Anliegen im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen gemeldet. Das wurde ihm zum Verhängnis. Bei der Befragung fiel auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Welches Anliegen er hatte.

Mann unter Drogeneinfluss geht in Köthen zur Polizei: Dieses Anliegen hatte er

Laut Polizei wollte der Mann am Dienstag gegen 10 Uhr im Revier melden, dass er etwas vermisste. Während der Befragung fiel dem Polizeibeamten auf, dass der Gast körperliche Auffälligkeiten zeigte, die Rückschlüsse auf einen Drogenkonsum zuließen. Bei einer Durchsuchung des 41-Jährigen wurden nach Angaben des Polizeireviers Konsumartikel und Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.