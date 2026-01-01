Wer bei der Volksbank Halle Gewinnsparlose kauft, hat nicht nur Gewinnchancen, sondern unterstützt auch soziale Projekte in der Region. Mehr als 110 Vereine, Kitas und andere Institutionen profitieren in diesem Jahr.

Sparen für den guten Zweck: Wie die Volksbank Halle Vereine, Kitas und Institutionen unterstützt

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Fünf Euro pro Los und Monat, sparen, vielleicht auch gewinnen, auf jeden Fall aber Gutes Tun: Die Volksbank Halle hat mit den Reinerträgen aus der Lotterie VR-Gewinnsparen 2026 mehr als 110 Vereine, Kitas und weitere soziale Projekte in der Region unterstützt. Mehr als 225.000 Euro zur Unterstützung von Neuanschaffungen beziehungsweise nachhaltiger Projekte seien ausgereicht worden, teilt die Volksbank mit.