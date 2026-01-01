365 Tage, 365 Tiere: Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Den Auftakt am 1. Januar macht ein Nagetier, das einst sogar gezüchtet wurde.

Willkommen in Halle: Wer sind die tierischen Mitbewohner, die in Halle längst heimisch sind?

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns wieder sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.