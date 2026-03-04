Am Mittwochmorgen ist es in der Ascherslebener Unterstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Landesweit gab es eine Aktion zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität und illegalen Prostitution.

Landesweite Razzia: Einsatzkräfte von Landespolizei und Landeskriminalamt auch in Aschersleben

Aschersleben/MZ/fge - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen in der Ascherslebener Unterstraße gekommen. Beamte und Fahrzeuge des Landeskriminalamtes und der Landespolizei waren dabei im Einsatz.