  4. Polizeieinsatz: Landesweite Razzia: Einsatzkräfte von Landespolizei und Landeskriminalamt auch in Aschersleben

Am Mittwochmorgen ist es in der Ascherslebener Unterstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Landesweit gab es eine Aktion zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität und illegalen Prostitution.

04.03.2026, 09:29
Einen Polizeieinsatz gab es am frühen Morgen in der Ascherslebener Unterstraße. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ/fge - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen in der Ascherslebener Unterstraße gekommen. Beamte und Fahrzeuge des Landeskriminalamtes und der Landespolizei waren dabei im Einsatz.