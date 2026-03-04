Polizeieinsatz Landesweite Razzia: Einsatzkräfte von Landespolizei und Landeskriminalamt auch in Aschersleben
Am Mittwochmorgen ist es in der Ascherslebener Unterstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Landesweit gab es eine Aktion zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität und illegalen Prostitution.
Aschersleben/MZ/fge - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen in der Ascherslebener Unterstraße gekommen. Beamte und Fahrzeuge des Landeskriminalamtes und der Landespolizei waren dabei im Einsatz.