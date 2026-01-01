Ein Wahljahr steht dem Saalekreis 2026 ins Haus. Und die gebeutelte Chemieindustrie steht vor einem Jahr der Entscheidung. Doch auch kulturell wartet der neue Kalender mit Höhepunkten auf.

Chemie in der Krise, Wahlen, Neueröffnungen: Das wird 2026 im Saalekreis wichtig

Saalekreis/MZ. - Ein turbulentes Jahr geht im Saalekreis zu Ende. Es brachte viele schöne und manchmal auch schwierige Nachrichten hervor. Schon jetzt wagt die MZ-Lokalredaktion einen Ausblick auf das Jahr 2026 mit all den Entscheidungen, die bevorstehen, mit einigen kulturellen Veranstaltungen, und versucht, Entwicklungen und Erwartungen zu skizzieren.