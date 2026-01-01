In Wittenberg hat ein 25-Jähriger in der Silvesternacht eine Feuerwerksbatterie gegen mehrere Menschen gerichtet und damit fünf Personen verletzt, darunter ein Kind. Dem Vorfall soll ein Streit vorangegangen sein.

In der Silvesternacht hat ein 25-Jähriger in Wittenberg mit einer Feuerwerksbatterie auf andere Menschen gezielt und fünf Personen verletzt.

Wittenberg/DUR. – In der Silvesternacht hat ein 25-Jähriger in Wittenberg mit einer Feuerwerksbatterie auf andere Menschen gezielt und dabei fünf Personen verletzt. Wie die Polizei am Neujahrsmorgen mitteilte, sind die Opfer zwischen 11 und 38 Jahren alt.

Eine 18-Jährige erlitt eine Verletzung am Ohr, eine 15-Jährige Schmerzen am Fuß, eine 38-Jährige eine Verletzung am Arm, eine 17-Jährige eine Verletzung am Finger und ein 11-Jähriger klagte über Ohrenschmerzen, so die Beamten.

Der Vorfall passierte gegen 0.20 Uhr.