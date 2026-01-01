Über anstehende Bauprojekte, besondere Feste und Herausforderungen spricht Thales Bürgermeister Maik Zedschack im Interview. Er blickt aber auch auf Höhen und Tiefen für die Stadt im Jahr 2025 zurück.

Thale 2026: Diese Bauprojekte und Investitionen stehen auf der Agenda

Rentier Elsa genießt den Blick über Thale. Die Stadt hat 2025 Höhen und Tiefen erlebt.

Thale/MZ/son. - Das Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale ist wiedereröffnet, Seniorenzentrum Haus Zehnpfund und Parkhotel sind fertiggestellt bzw. im Testbetrieb, und Leben ist unter anderem wieder im Hotel „Bodethal“ in Treseburg – „für die Stadt Thale war 2025 ein sehr gutes Jahr. Baulich ist viel passiert“, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) im Interview mit MZ-Redakteur Kjell Sonnemann. Aber was steht 2026 auf der Agenda, welchen Herausforderungen muss sich die gut 17.000 Einwohner große Einheitsgemeinde stellen?