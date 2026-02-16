Nach dem Tod eines 24-Jährigen bei einem Arbeitsunfall in Helbra sind die Anteilnahme und Bestürzung groß. Der SV Wacker Helbra nimmt nicht nur Abschied von einem ehemaligen Mitspieler.

Nach tödlichem Arbeitsunfall: Fußballer vom SV Wacker Helbra erinnern mit Schweigeminute an früheren Mitspieler

In der Firma Nimex NE-Metall GmbH in Helbra ereignete sich der tödliche Arbeitsunfall.

Helbra/MZ. - Mit einer Trauerminute begann am vergangenen Sonntag das Fußball-Testspiel zwischen SV Wacker Helbra und dem SV Eintracht Teutschenthal. Sie galt dem 24-jährigen jungen Mann, der zwei Tage zuvor bei einem Arbeitsunfall in der Firma Nimex NE-Metall GmbH in Helbra ums Leben kam.