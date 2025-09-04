Die ersten Bewohner des neuen Azurit-Seniorenzentrums Haus Zehnpfund in Thale sind eingezogen. Welche Schmankerl im Inneren des historischen Hauses auf sie warten, und wann die Öffentlichkeit reinschauen kann.

Haus Zehnpfund in Thale: Erste Bewohner ziehen ein – worüber sie staunen können

Hausleiterin Grit Schulz (von rechts) und Pflegedienstleiterin Joice Lauschner-Tramp begrüßen Gisela Weichler als eine der ersten Bewohner des neuen Azurit-Seniorenzentrums Haus Zehnpfund in Thale.

Thale/MZ. - „Es ist beeindruckend, das habe ich so nicht erwartet“, sagt Gisela Weichler. Die Seniorin ist überglücklich, zurück in Thale zu sein und nun im Haus Zehnpfund zu leben. Sie ist die zweite Bewohnerin, die in das nagelneue Azurit-Seniorenzentrum einzieht. Weichler kennt das Gebäude mit seiner abwechslungsreichen Geschichte: „Hier im Rathaus bin ich zur Schule gegangen“, so die Thalenserin, die zuletzt in einer anderen Einrichtung in einer anderen Stadt gewohnt hat.