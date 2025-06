Die Azurit-Gruppe baut das historische Hotel Zehnpfund in Thale zu einem Seniorenzentrum um. Wann die Einrichtung einen Blick ins Innere gewährt und was Interessierte erwartet.

Künftiges Seniorenzentrum zeigt sich – wann die Einrichtung in Thale öffnen soll

Die historischen Säulen in der großen Eingangshalle des früheren Hotels sind erhalten geblieben.

Thale/MZ. - Ein gekonnt gefaltetes Tuch auf dem nagelneuen Bett, ein Gemälde mit leuchtenden Farben an der Wand, ein Foto des früheren Thalenser Rathauses auf der Kommode: Zwei Frauen dekorieren ein Zimmer im künftigen Seniorenzentrum Haus Zehnpfund. Die beiden werden hier in der Pflege arbeiten – sobald das Haus seinen Betrieb aufnimmt. Die Vorfreude auf den Start ist so groß, dass sie sich im Vorfeld einbringen möchten und eben das Musterzimmer herrichten.